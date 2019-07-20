Авария в Кармаскалинском районе: водитель за рулем «ВАЗ-2115» устроил массовое ДТП

Авария в Кармаскалинском районе Башкирии едва не унесла жизни трех молодых парней. 23-летний водитель за рулем «ВАЗ-2115» на 11 км трассе Булгаково — Бузовьязы «догнал» трактор МТЗ, а после столкнулся со встречным Volkswagen Tiguan, сообщает сайт Newsbash.ru.



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В ДТП пострадали водитель и два его 18-летних пассажира. Все были госпитализированы в ближайшую больницу. Известно, что водитель находился за рулем отечественной машины без водительского удостоверения.Всего за сутки в Башкирии произошло 11 аварий, в которых пострадали 16 человек. Погибших нет.