Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Кармаскалинском районе: водитель за рулем «ВАЗ-2115» устроил массовое ДТП

Авария в Кармаскалинском районе: водитель за рулем «ВАЗ-2115» устроил массовое ДТП

Добавлено: 20.07.19
Просмотров: 64
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Кармаскалинском районе: водитель за рулем «ВАЗ-2115» устроил массовое ДТП

Авария в Кармаскалинском районе Башкирии едва не унесла жизни трех молодых парней. 23-летний водитель за рулем «ВАЗ-2115» на 11 км трассе Булгаково — Бузовьязы «догнал» трактор МТЗ, а после столкнулся со встречным Volkswagen Tiguan, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Кармаскалинском районе остановили работу предприятия производящего минеральную воду

Читайте также:

В Кармаскалинском районе остановили работу предприятия производящего минеральную воду
В ДТП пострадали водитель и два его 18-летних пассажира. Все были госпитализированы в ближайшую больницу. Известно, что водитель находился за рулем отечественной машины без водительского удостоверения.

Всего за сутки в Башкирии произошло 11 аварий, в которых пострадали 16 человек. Погибших нет.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Авария в Баймакском районе: в лобовом столкновении «Лада Калина» и «ВАЗ-2115» пострадали 3 человека
Происшествия
Авария в Баймакском районе: в лобовом столкновении «Лада Калина» и «ВАЗ-2115» пострадали 3 человека
Авария в Чишминском районе: за рулем "десятки" пострадали два молодых человека
Происшествия
Авария в Чишминском районе: за рулем "десятки" пострадали два молодых человека
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
Происшествия
В Кармаскалинском районе столкнулись «Рено Меган» и грузовая «ГАЗель»: погиб водитель
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
Происшествия
В Дюртюлинском районе столкнулись два авто: погиб водитель
В Дуванском районе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: погибли двое
Происшествия
В Дуванском районе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет: погибли двое
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
Происшествия
В Куюргазинском районе погиб водитель опрокинувшись в кювет
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
Происшествия
В Гафурийском районе автомобиль вылетел в кювет: погиб водитель
В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
Общество / Происшествия
В Гафурийском районе Башкирии пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: