Авария в Кармаскалинском районе: водитель за рулем «ВАЗ-2115» устроил массовое ДТП
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Авария в Кармаскалинском районе Башкирии едва не унесла жизни трех молодых парней. 23-летний водитель за рулем «ВАЗ-2115» на 11 км трассе Булгаково — Бузовьязы «догнал» трактор МТЗ, а после столкнулся со встречным Volkswagen Tiguan, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Всего за сутки в Башкирии произошло 11 аварий, в которых пострадали 16 человек. Погибших нет.
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