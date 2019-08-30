Авария в Белорецком районе: на "встречке" столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «Ман»
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Правоохранители устанавливают обстоятельства серьезного ДТП, которое случилось в Белорецком районе на 199-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк, сообщает сайт Newsbash.ru.
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