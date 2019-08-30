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Авария в Белорецком районе: на "встречке" столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «Ман»

Добавлено: 30.08.19
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецком районе: на "встречке" столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «Ман»

Правоохранители устанавливают обстоятельства серьезного ДТП, которое случилось в Белорецком районе на 199-м километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Столкновение произошло между встречными «Ладой Грантой» и грузовиком «Ман» - легковушка оказалась страшно раскурочена. К счастью, обошлось без жертв, однако травмы получили 27-летний водитель «Гранты» и его 23-летняя пассажирка. Пострадавших отвезли в больницу.
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