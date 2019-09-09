Авария в Уфе: на улице Благоварской пьяный водитель врезался в дерево, погиб ребенок

Накануне после 21:00 в Уфе на улице Благоварской местный житель за рулем «ВАЗ-2113» совершил наезд на дерево. В результате аварии погиб его сын, первоклассник одной из школ города, сообщает УГИБДД МВД по РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По предварительным данным, ребенок не был пристегнут, а у 45-летнего водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался. Начато разбирательство.