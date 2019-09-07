Авария в Уфе: на улице Зеленая, от наезда на опору, погибли водитель и пассажирка

Сегодня ночью в Уфе 27-летний водитель ВАЗ-21099 наехал на электроопору. В результате аварии мужчина и его неустановленная пассажирка (на вид 20 лет) скончались на месте, сообщает региональная Госавтоинспекция, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Также с тяжелыми травмами в больницу доставлены 22-летний мужчина и 19-летняя девушка. В 2016 году водитель ВАЗ был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде», - рассказали в УГИБДД по РБ.

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ДТП произошло на улице Зеленая, водитель двигался со стороны Бирска.