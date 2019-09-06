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В Уфе прохожие встретили девушку, которая молилась спустив трусы | видео

Добавлено: 06.09.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: уфа
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В Уфе прохожие встретили девушку, которая молилась спустив трусы | видео

Жители столицы стали свидетелями странной картины. Обнаженная девушка стояла посреди улицы в трусах и молилась. Очевидцы успели запечатлеть происходящее на видео, сообщает сайт Newsbash.ru.

На опубликованных кадрах видно, как женщина со спущенным нижним бельем стонет и молится. Все происходило в одном из дворов в Советском районе Уфы. Проходящая мимо пара опешила от увиденного и поинтересовалась у девушки, все ли с ней в порядке.

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Уфимка решила проигнорировать вопрос. Поначалу она продолжила стонать, а потом спешно оделась, взяла сумку и ушла. По дороге она произносила странную молитву. Как мантру девушка повторяла фразу «Молюсь за упокой всех, кого убила и свела с ума».

Алена, С., очевидица:
Какое-то осеннее обострение у людей. Предполагаю, что она была под чем-то. Со стороны было смешно и неловко за всем этим наблюдать.
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