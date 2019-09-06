Злоумышленники утверждали, что оборудование неисправно, и его необходимо срочно заменить, а после требовали оплатить работу. Лишь после визита реальных газовщиков, люди поняли, что их обманули, сообщает сайт Newsbash.ru.





«Откройте «Горгаз» - фраза, которая в советское время открывала двери фактически во все квартиры, актуальна по сей день. В Уфе вновь активизировались газовики-самозванцы, предлагающие людям поменять якобы неисправные газовые счетчики. Горожане даже не подозревают, что рискуют потерять свои деньги.

«Они меня так загоняли и заболтали. Старший парень представился Эдуардом, а после того, как перевел, оказалось, что он на собственную карточку перевел, и зовут его Динар Салихович», - комментирует Вазира Хазипова.

«Управление Роспотребнадзора призывает всех граждан не торопиться с покупкой данного товара, и если вас настойчиво приглашают приобрести его, просьба взвесить ваши дальнейшие действия. Также хотим указать, что в настоящее время действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательная установка данных сигнализаторов в квартиру», - говорит начальник отдела по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по РБ Татьяна Русинова.

«Вообще, к нам поступают звонки от людей о том, что ходят по квартирам, предлагают устанавливать датчики загазованности воздуха, и цены доходят до 15 тысяч рублей, но насколько нам известно, данные датчики стоят в пределах 200-300 рублей», - рассказывает менеджер по продажам Юлия Зайнуллина.

«Если незнакомцы представляются сотрудниками газовой службы либо коммунальных служб, попросите предъявить служебное удостоверение и позвоните в организацию от чьего имени они действуют, если эти люди вызвали у вас подозрение или не спешат предъявлять удостоверение, срочно свяжитесь с родственниками, знакомыми, привлеките внимание соседей или позвоните в полицию», - предупреждает специалист по связям со СМИ управления МВД России по г.Уфе Дарья Парахина.

Именно так и произошло с пенсионеркой Вазирой Хазиповой. Женщина говорит, что накануне к ней пришли люди в форме «Уфагаза» и настоятельно порекомендовали установить новое газовое оборудование. Злоумышленники завладели ее телефоном и сами перевели сумму в размере 4 тысяч рублей. При этом оставив пенсионерке грязную и непонятную технику.Не пощадили злоумышленники и 94-летнюю Марьям Ахметшину. Пенсионерка рассказывает, что неизвестные ей мужчины буквально заговорили ей зубы и прикрутили к газовой трубе счетчик, которым в принципе нельзя пользоваться.В региональном управлении Роспотребнадзора настала горячая пора. К специалистам десятками идут люди, которые жалуются на газовиков- самозванцев.В специализированных магазинах тоже шквал звонков. Менеджер по продажам говорит, что люди, лишь купив ненужное по сути оборудование, начинают узнавать его стоимость.В столичном МВД уже начали проверку по факту лжегазовщиков. В полицию также поступило с десяток жалоб, при этом приходят с заявлением в основном люди преклонного возраста. Именно на них и делают ставку злоумышленники.

В «Уфагазе» напоминают, что у их сотрудников есть специальная форма и удостоверения. Кроме того, специалисты не приходят в выходные, поздним вечером и даже в будни без предупреждения. Поэтому, если вам навязывают газовое оборудование - закройте дверь плотнее или вызовите полицейских.

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Автор: Тимур Давлетов