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В Башкирии около 1200 человек подписали петицию с призывом привлечь руководителя колледжа к ответственности за смерть студента

Добавлено: 03.10.19
Просмотров: 91
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Башкирии около 1200 человек подписали петицию с призывом привлечь руководителя колледжа к ответственности за смерть студента

В Башкирии призывают привлечь к ответственности директора Башкирского кооперативного техникума Фаниля Мазитова. В минувшую пятницу, 27 сентября, первокурснику этого колледжа стало плохо на паре физкультуры, позже он скончался, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В сети разместили петицию с призывом привлечь руководителя учебного заведения к ответственности.

Отмечается, что Фаниль Мазитов сразу после происшествия ушел в отпуск до 14 октября. Сейчас его обязанности исполняет один из заместителей.

На момент публикации петицию подписали 1192 человека.
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