В Башкирии около 1200 человек подписали петицию с призывом привлечь руководителя колледжа к ответственности за смерть студента
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В Башкирии призывают привлечь к ответственности директора Башкирского кооперативного техникума Фаниля Мазитова. В минувшую пятницу, 27 сентября, первокурснику этого колледжа стало плохо на паре физкультуры, позже он скончался, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Отмечается, что Фаниль Мазитов сразу после происшествия ушел в отпуск до 14 октября. Сейчас его обязанности исполняет один из заместителей.
На момент публикации петицию подписали 1192 человека.
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