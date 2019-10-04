В Белебеевском районе опрокинулась фура с дизтопливом
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Фура с дизельным топливом перевернулась в Белебеевском районе республики. Как сообщили очевидцы, на место прибыли сотрудники ГИБДД, экстренные службы, сейчас проводятся работы по ликвидации утечки нефтепродуктов, сообщает сайт Newsbash.ru.
По предварительной информации, дизтопливо разлилось на площади более 100 квадратных метров. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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