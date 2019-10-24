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В Салавате погиб рабочий из-за неправильной эксплуатации крана

Добавлено: 24.10.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В Салавате погиб рабочий из-за неправильной эксплуатации крана

Прокуратура г. Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего сотрудника ООО «Экология-Сервис».


Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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По версии следствия, обвиняемый, являющийся машинистом автокрана, не убедился в достаточной плотности грунта и самовольно установил автомобильный стреловой кран на площадке, не предусмотренной для производства строительных работ.

При подъеме фрагмента трубопровода произошел провал грунта и автокран накренился. В результате работник, находившийся рядом, был придавлен конструкцией и погиб от полученных травм.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Салаватский городской суд.
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Источник: bashprok.ru
Фото: mech.su
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