В Салавате погиб рабочий из-за неправильной эксплуатации крана

По версии следствия, обвиняемый, являющийся машинистом автокрана, не убедился в достаточной плотности грунта и самовольно установил автомобильный стреловой кран на площадке, не предусмотренной для производства строительных работ.
При подъеме фрагмента трубопровода произошел провал грунта и автокран накренился. В результате работник, находившийся рядом, был придавлен конструкцией и погиб от полученных травм.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Салаватский городской суд. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram