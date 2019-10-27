Житель Альшеевского района вошел в детсад с заряженным ружьем

В минувший четверг, 24 октября, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в детский садик села Раевский Альшеевского района проник мужчина. У безработного пенсионера с собой было заряженное охотничье ружье. Как сообщает издание КП-Уфа, мужчина находился в нетрезвом состоянии.



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Фото: pixabay

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. К счастью, мужчина не успел наделать глупостей. На него могут возбудить уголовное дело.Мужчину доставили в полицию. Стражи порядка изъяли у него охотничье ружье с 24 патронами. Обстоятельства произошедшего выясняются.Фото: Интернет.