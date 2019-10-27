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Житель Альшеевского района вошел в детсад с заряженным ружьем

Добавлено: 27.10.19
Просмотров: 124
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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Житель Альшеевского района вошел в детсад с заряженным ружьем

В минувший четверг, 24 октября, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в детский садик села Раевский Альшеевского района проник мужчина. У безработного пенсионера с собой было заряженное охотничье ружье. Как сообщает издание КП-Уфа, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

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На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. К счастью, мужчина не успел наделать глупостей. На него могут возбудить уголовное дело.

Мужчину доставили в полицию. Стражи порядка изъяли у него охотничье ружье с 24 патронами. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: Интернет.
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Источник: bash.news
Фото: pixabay
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