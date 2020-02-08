Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Альшеевском районе задержали владельца незаконного арсенала оружия

В Альшеевском районе задержали владельца незаконного арсенала оружия

Добавлено: 08.02.20
Просмотров: 85
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
Комментарии (0)
В Альшеевском районе задержали владельца незаконного арсенала оружия

В селе Шафраново Альшеевского района задержали 44-летнего местного жителя. Мужчина незаконно хранил у себя дома оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Авария в Альшеевском районе: пострадал трехлетний ребенок

Читайте также:

Авария в Альшеевском районе: пострадал трехлетний ребенок
В своем доме мужчина незаконно хранил охотничье ружье, самодельный пистолет и более 700 патронов.Согласно результатам исследования, изъятое оружие является пригодным для производства выстрела.

Возбуждено уголовное дело. Санкция указанной статьи предусматривает до 4 лет тюрьмы. Обстоятельства выясняются.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Фото: МВД по Башкирии
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Белорецком районе мужчина попытался приобрести автомат Калашникова
Происшествия
В Белорецком районе мужчина попытался приобрести автомат Калашникова
В Мечетлинском районе задержали жителя хранившего длинноствольное огнестрельное оружие
Человек и закон
В Мечетлинском районе задержали жителя хранившего длинноствольное огнестрельное оружие
Житель Белорецка незаконно хранил три единицы боевого оружия и множество патронов
Происшествия
Житель Белорецка незаконно хранил три единицы боевого оружия и множество патронов
Житель Альшеевского района вошел в детсад с заряженным ружьем
Происшествия
Житель Альшеевского района вошел в детсад с заряженным ружьем
Житель Белебея хранил кусты марихуаны на крыше туалета
Происшествия
Житель Белебея хранил кусты марихуаны на крыше туалета
В Абзелиловском районе задержали подозреваемого в убийстве двух человек
Происшествия
В Абзелиловском районе задержали подозреваемого в убийстве двух человек
В Стерлитамаке задержали мужчину бродившего по улице с охотничьим ружьем
Происшествия
В Стерлитамаке задержали мужчину бродившего по улице с охотничьим ружьем
Житель Гафурийского района хранил дома огнестрельное оружие собственного изготовления
Происшествия
Житель Гафурийского района хранил дома огнестрельное оружие собственного изготовления
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: