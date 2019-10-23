В Альшеевском районе безработный угнал машину, чтобы съездить за алкоголем

Прибывшие на место происшествия полицейские установили обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, в тот день потерпевший приехал домой на обед. Автомобиль мужчина не стал закрывать, а ключи от системы зажигания оставил в салоне. Вскоре он увидел, что его машина отъезжает со двора. Сельчанин начал искать авто по населенному пункту, но не нашел. Однако, вернувшись, обнаружил машину возле своего дома.
По подозрению в совершении угона сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции доставлен безработный ранее судимый 33-летний местный житель. Он признался в содеянном.
По предварительной версии, подозреваемый проходил по улице и заметил оставленную без присмотра незапертую вазовскую «семерку». Решив съездить на ней за алкоголем, он сел за руль чужой машины и уехал. После этого он вернул ее на место.
В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под подпиской о невыезде.