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В Альшеевском районе безработный угнал машину, чтобы съездить за алкоголем

Добавлено: 23.10.19
Просмотров: 19
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Альшеевский район
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В Альшеевском районе безработный угнал машину, чтобы съездить за алкоголем

Житель Альшеевского района пострадал от действий угонщика. Полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан местный житель.


В Отдел МВД России по Альшеевскому району с заявлением обратился 24-летний житель села Раевский. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2107.

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Прибывшие на место происшествия полицейские установили обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, в тот день потерпевший приехал домой на обед. Автомобиль мужчина не стал закрывать, а ключи от системы зажигания оставил в салоне. Вскоре он увидел, что его машина отъезжает со двора. Сельчанин начал искать авто по населенному пункту, но не нашел. Однако, вернувшись, обнаружил машину возле своего дома.

По подозрению в совершении угона сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции доставлен безработный ранее судимый 33-летний местный житель. Он признался в содеянном.

По предварительной версии, подозреваемый проходил по улице и заметил оставленную без присмотра незапертую вазовскую «семерку». Решив съездить на ней за алкоголем, он сел за руль чужой машины и уехал. После этого он вернул ее на место.

В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под подпиской о невыезде.

Источник: 02.мвд.рф
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