В Альшеевском районе безработный угнал машину, чтобы съездить за алкоголем

Житель Альшеевского района пострадал от действий угонщика. Полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан местный житель.





В Отдел МВД России по Альшеевскому району с заявлением обратился 24-летний житель села Раевский. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2107.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, в тот день потерпевший приехал домой на обед. Автомобиль мужчина не стал закрывать, а ключи от системы зажигания оставил в салоне. Вскоре он увидел, что его машина отъезжает со двора. Сельчанин начал искать авто по населенному пункту, но не нашел. Однако, вернувшись, обнаружил машину возле своего дома.По подозрению в совершении угона сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции доставлен безработный ранее судимый 33-летний местный житель. Он признался в содеянном.По предварительной версии, подозреваемый проходил по улице и заметил оставленную без присмотра незапертую вазовскую «семерку». Решив съездить на ней за алкоголем, он сел за руль чужой машины и уехал. После этого он вернул ее на место.В настоящее время по факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под подпиской о невыезде.