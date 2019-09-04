В Альшеевском районе погиб водитель Камаза перевернувшись в яму с нечистотами
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В Альшеевском районе Башкирии 3 сентября произошел смертельный несчастный случай с водителем грузовика, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным полицейской сводки, оказавшейся в открытом доступе, около 11.00 часов на территории очистных накопителей, расположенных в 2 км от села Раевский, 61-летний мужчина, житель села Слак, ехал за рулем «КамАЗа». Когда он начал разгружать дефекации, самосвал съехал в очистительное сооружение, опрокинулся и утонул.
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«Автомобиль и труп из очистных сооружений извлечены. Труп направлен на судмедэкспертизу», — сообщается в документе.Предварительно, инцидент произошел из-за нарушения требований охраны труда.
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