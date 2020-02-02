В Федоровском районе мужчина ограбил пенсионерку
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Пожилая женщина из Федоровского района пострадала от действий вора. Полицейскими по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый сельчанин.
В Отделение МВД России по Федоровскому району поступило сообщение о краже из частного дома 90-летней жительницы одного из населенных пунктов. Злоумышленник проник в ее жилищ, откуда вынес утиное мясо и радиоприемник.
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По предварительной версии, подозреваемый, проходя мимо дома пенсионерки, решил проникнуть в жилище и похитить ее имущество. При этом гражданин знал, что хозяйки нет дома. С помощью молотка он сломал навесной замок и зашел внутрь. Однако ничего более ценного, чем радиоприемника и двух тушек уток он не нашел. Мясо птицы мужчина позже съел, а приемник оставил себе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Источник: МВД по Башкирии
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