В Кармаскалинском районе мальчик отравился никотиновой "конфетой"

В Кармаскалинском районе Башкортостана накануне в больницу попал 12-летний подросток. Врачи диагностировали отравление никотиносодержащим веществом. Подростку медики оказали всю необходимую помощь и отпустили с родителями домой.





Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МВД, по предварительным данным, 15-летний школьник заказал через интернет один из видов табачного изделия. В школе он поделился этим изделием с 12-летним учащимся. Подросток сообщил мальчику, что изделие является «конфеткой».

«После употребления данного вещества подросток получил отравление и был доставлен в лечебное учреждение», — пояснили в ведомстве.

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В отношении родителей 15-летнего подростка сотрудники полиции составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».