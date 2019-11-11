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В Кармаскалинском районе мальчик отравился никотиновой "конфетой"

Добавлено: 11.11.19
Просмотров: 43
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе мальчик отравился никотиновой "конфетой"

В Кармаскалинском районе Башкортостана накануне в больницу попал 12-летний подросток. Врачи диагностировали отравление никотиносодержащим веществом. Подростку медики оказали всю необходимую помощь и отпустили с родителями домой.


Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МВД, по предварительным данным, 15-летний школьник заказал через интернет один из видов табачного изделия. В школе он поделился этим изделием с 12-летним учащимся. Подросток сообщил мальчику, что изделие является «конфеткой».

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«После употребления данного вещества подросток получил отравление и был доставлен в лечебное учреждение», — пояснили в ведомстве.
В отношении родителей 15-летнего подростка сотрудники полиции составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
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