В Дуванском районе в квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика

Третьеклассник из села Месягутово не дожил до новогодних праздников всего неделю. Тело ребенка обнаружили накануне, 24 декабря, в квартире, где он и проживал. Об этом редакции UFA1.RU сообщил собственный источник.



— Известно, что ребенок умер ближе к обеду. Рядом с телом мальчика нашли веревку. Несмотря на то что ребенок учился в третьем классе, ему было уже 12 лет, — рассказал собеседник.Сейчас правоохранительные органы выясняют, что стало причиной гибели ребенка, носит ли она криминальный след или мальчик решил лишить себя жизни.В Следственном комитете Башкирии комментировать ситуацию отказались.