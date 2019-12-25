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В Дуванском районе в квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика

Добавлено: 25.12.19
Просмотров: 46
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Дуванский район
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В Дуванском районе в квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика

Третьеклассник из села Месягутово не дожил до новогодних праздников всего неделю. Тело ребенка обнаружили накануне, 24 декабря, в квартире, где он и проживал. Об этом редакции UFA1.RU сообщил собственный источник. 

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— Известно, что ребенок умер ближе к обеду. Рядом с телом мальчика нашли веревку. Несмотря на то что ребенок учился в третьем классе, ему было уже 12 лет, — рассказал собеседник.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, что стало причиной гибели ребенка, носит ли она криминальный след или мальчик решил лишить себя жизни.

В Следственном комитете Башкирии комментировать ситуацию отказались.

Источник: ufa1.ru
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