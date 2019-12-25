В Дуванском районе в квартире обнаружили тело 12-летнего мальчика
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Третьеклассник из села Месягутово не дожил до новогодних праздников всего неделю. Тело ребенка обнаружили накануне, 24 декабря, в квартире, где он и проживал. Об этом редакции UFA1.RU сообщил собственный источник.
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Сейчас правоохранительные органы выясняют, что стало причиной гибели ребенка, носит ли она криминальный след или мальчик решил лишить себя жизни.
В Следственном комитете Башкирии комментировать ситуацию отказались.
Источник:
ufa1.ru
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