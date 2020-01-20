В Дюртюлинском районе погиб рабочий упав в шнековый транспортер

В Дюртюлинском районе Башкортостана 19 января на территории животноводческой фермы крестьянско-фермерского хозяйства произошел смертельный несчастный случай. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ 20 января сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.







«Погиб работник. Мужчина упал в работающий шнековый транспортер (винтовой конвейер — прим. ред.)», — сказал руководитель ведомства.



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В пресс-службе регионального Следственного комитета пояснили, что по факту гибели 40-летнего работника проводится доследственная проверка.Шнековый транспортер — это устройство беспрерывного действия, представляющее собой открытый или закрытый жёлоб, внутри которого крутится шнек. Во вращение шнек приводит электрический двигатель. С помощью лопастей совершается перемещение материалов под уклоном или по горизонтали.