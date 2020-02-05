В Бурзянском районе объявили выговор сотрудникам больницы за смерть женщины

Минздрав Башкирии наказал медиков Бурзянской ЦРБ за смерть 49-летней Зульфии Мурзабаевой — сотрудники получили выговор. Зульфия скончалась от острого инфаркта миокарда в карете скорой помощи еще в 2018 году, когда ее транспортировали в Белорецкую районную больницу.







Семья женщины уверена, что в ее смерти виноваты фельдшеры скорой и врачи районной больницы. Супруг и сын женщины хотят добиться от учреждения денежной компенсации за причиненный моральный вред.

— За выявленные дефекты по оказанию медицинской помощи пациентке медицинским работникам, имевшими отношение к оказанию медицинской помощи в Бурзянской ЦРБ, объявлены выговоры, — сообщалось в письме Минздрава РБ за подписью заместителя министра Зиннуровой. — Главному врачу приказано усилить внутренний контроль за соблюдением стандартов оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями и принять к исполнению другие указанные в решении кардиологического совета меры.

— Я не согласен, мой отец тоже, — говорит Динис. — Я уверен в неправильных действиях фельдшеров и врачей, потому что сам являюсь сотрудником скорой. Пока мы ждем результатов следственной проверки, дальше будем решать.

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Фото: Хабир Мурзабаев

В Минздраве сообщили, что случай, произошедший с Зульфией, разобрали в рамках кардиологического совета.Семья Зульфии с таким решением ведомства не согласна. Сын женщины Динис Мурзабаев винит медиков в халатности и говорит, что будет «стоять» на своем.