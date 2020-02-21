Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Учалинском районе мужчина похитил у своего работодателя сейф с деньгами и документами

В Учалинском районе мужчина похитил у своего работодателя сейф с деньгами и документами

Добавлено: 21.02.20
Просмотров: 12
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
Комментарии (0)
В Учалинском районе мужчина похитил у своего работодателя сейф с деньгами и документами

Вчера в Отдел МВД России по Учалинскому району поступило заявление от 65-летнего местного предпринимателя. По его словам, из его кафе был похищен металлический сейф, в котором лежало 54 тысячи рублей и документы. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Учалинского района по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, который работал на потерпевшего. Мужчина был задержан и дал признательные показания. Сейф был изъят.

Жительница Учалов вышла на одиночный пикет, чтобы заступиться за своего брата-инвалида

Читайте также:

Жительница Учалов вышла на одиночный пикет, чтобы заступиться за своего брата-инвалида
По предварительным данным, 36-летний сельчанин только в начале месяца устроился грузчиком к 65-летнему владельцу кафе. Спустя несколько дней он уже понял, что все ценное работодатель хранит в сейфе. Дождавшись, пока предприниматель уедет по делам, рабочий похитил металлический ящик и увез его на такси к своей теще. Вот только сейф оказался намного крепче, чем думал подозреваемый. Когда все попытки вскрыть ящик не увенчались успехом подвыпивший и расстроенный мужчина пошел в дом своей родственницы и лег спать. Прервать сон мужчины пришлось уже полицейским.

Сейчас искореженный сейф передан законному владельцу. Содержимое осталось нетронутым.

По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый заключен под стражу.

Источник: МВД по Башкирии
Фото: МВД по Башкирии
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Учалинском районе пожилой мужчина с ножом набросился на гостя и ранил его жену
Происшествия
В Учалинском районе пожилой мужчина с ножом набросился на гостя и ранил его жену
В Стерлибашевском районе мужчина на украденные деньги арендовал сауну и пригласил девушек
Происшествия
В Стерлибашевском районе мужчина на украденные деньги арендовал сауну и пригласил девушек
В Балтачевском районе мужчина ограбил местную мечеть
Происшествия
В Балтачевском районе мужчина ограбил местную мечеть
В Стерлитамакском районе молодой мужчина похитил 45 метров металлического забора
Происшествия
В Стерлитамакском районе молодой мужчина похитил 45 метров металлического забора
В Караидельском районе 18-летний парень ограбил магазин
Происшествия
В Караидельском районе 18-летний парень ограбил магазин
В Бакалинском районе неизвестный обокрал ювелирный магазин
Происшествия
В Бакалинском районе неизвестный обокрал ювелирный магазин
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
Происшествия
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
Человек и закон
В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: