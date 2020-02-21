В Учалинском районе мужчина похитил у своего работодателя сейф с деньгами и документами

Вчера в Отдел МВД России по Учалинскому району поступило заявление от 65-летнего местного предпринимателя. По его словам, из его кафе был похищен металлический сейф, в котором лежало 54 тысячи рублей и документы. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.







В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Учалинского района по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, который работал на потерпевшего. Мужчина был задержан и дал признательные показания. Сейф был изъят.

Источник: МВД по Башкирии

Фото: МВД по Башкирии

По предварительным данным, 36-летний сельчанин только в начале месяца устроился грузчиком к 65-летнему владельцу кафе. Спустя несколько дней он уже понял, что все ценное работодатель хранит в сейфе. Дождавшись, пока предприниматель уедет по делам, рабочий похитил металлический ящик и увез его на такси к своей теще. Вот только сейф оказался намного крепче, чем думал подозреваемый. Когда все попытки вскрыть ящик не увенчались успехом подвыпивший и расстроенный мужчина пошел в дом своей родственницы и лег спать. Прервать сон мужчины пришлось уже полицейским.Сейчас искореженный сейф передан законному владельцу. Содержимое осталось нетронутым.По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый заключен под стражу.