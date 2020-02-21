В Учалинском районе мужчина похитил у своего работодателя сейф с деньгами и документами
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Вчера в Отдел МВД России по Учалинскому району поступило заявление от 65-летнего местного предпринимателя. По его словам, из его кафе был похищен металлический сейф, в котором лежало 54 тысячи рублей и документы. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Учалинского района по горячим следам установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, который работал на потерпевшего. Мужчина был задержан и дал признательные показания. Сейф был изъят.
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Сейчас искореженный сейф передан законному владельцу. Содержимое осталось нетронутым.
По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый заключен под стражу.
Источник: МВД по Башкирии
Фото: МВД по Башкирии
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