В Белорецком районе мужчина упал в канализационный колодец

В пресс-службе Госкомитета по чрезвычайным ситуациям сообщили, что накануне в Белорецком районе спасли мужчину.





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Фото: госкомитета по ЧС

В ведомстве сообщили, что пострадавшего обнаружил прохожий в колодце теплосети. Он лежал на дне колодца и стонал от боли.Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавшего на поверхность при помощи альпснаряжения, а после передали сотрудникам скорой помощи.О состоянии 33-летнего мужчины данных пока нет. В комитете попросили быть внимательными и обходить колодцы стороной.