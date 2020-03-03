В Белорецком районе мужчина упал в канализационный колодец
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В пресс-службе Госкомитета по чрезвычайным ситуациям сообщили, что накануне в Белорецком районе спасли мужчину.
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Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавшего на поверхность при помощи альпснаряжения, а после передали сотрудникам скорой помощи.
О состоянии 33-летнего мужчины данных пока нет. В комитете попросили быть внимательными и обходить колодцы стороной.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: госкомитета по ЧС
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