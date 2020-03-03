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В Белорецком районе мужчина упал в канализационный колодец

Добавлено: 03.03.20
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецком районе мужчина упал в канализационный колодец

В пресс-службе Госкомитета по чрезвычайным ситуациям сообщили, что накануне в Белорецком районе спасли мужчину.

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В ведомстве сообщили, что  пострадавшего обнаружил прохожий в колодце теплосети. Он лежал на дне колодца и стонал от боли. 

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили пострадавшего на поверхность при помощи альпснаряжения, а после передали сотрудникам скорой помощи. 

О состоянии 33-летнего мужчины данных пока нет. В комитете попросили быть внимательными и обходить колодцы стороной.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: госкомитета по ЧС
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