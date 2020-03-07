Вахтовик из Бакалинского района получил тяжелую травму в Нефтеюганске

В Башкирии муниципальные власти оказывают помощь многодетной семье, глава которой получил серьезные травмы на вахтовой работе в Нефтеюганске.







Как сообщал ранее «Башинформ», житель села Бакалы 45-летний Рамиль Инсафутдинов устроился на работу в энергоресурсную компанию «АвтоДорстройМеханизация». Это была его первая поездка на вахту. 17 февраля работник производил высотные сварочные работы и упал с восьмиметровой высоты.









В результате мужчина получил тяжелые травмы на производстве: открытый перелом бедра, перелом лучевой кости, разрыв лунного сочленения, перелом крестца. Сейчас Рамиль находится в городской больнице Нефтеюганска. Пострадавшему пришлось ампутировать руку, провели операцию на ноге, готовят к операции на тазобедренные суставы. По факту получения телесных повреждений ведется следствие.Состояние нашего земляка держит на контроле и глава республиканского Минздрава Максим Забелин. Врачи из Башкирии связались с коллегами из Ханты-Мансийского автономного округа. По заключению медиков, перевозить Рамиля на родину пока нельзя, в Нефтеюганске он получает лечение в полном объеме. Состояние пациента стабильное.Как рассказал «Башинформу» замглавы по соцвопросам Фарит Хайбрахманов, в семье Инсафутдиновых воспитываются пятеро детей в возрасте от четырех до 14 лет. 18 февраля супруга Алена и мать Гашия уехали в Нефтеюганск ухаживать за Рамилем. На время их отсутствия, четверо детей помещены в сельский социальный приют, где за ними присматривают. Они посещают детский сад и школу. За пятым ребенком — с ограниченными возможностями с рождения — ухаживает бабушка.

Администрация Бакалинского района оказывает семье юридическую и материальную помощь. Ситуация находится на постоянном контроле главы муниципалитета.

«В первую очередь, мы оказываем юридическую помощь. Сейчас идет следствие, нужно оформить правильно все документы, так как телесные повреждения Рамиль получил на производстве. Постоянно находимся на связи с супругой — Аленой, помогаем им с матерью снимать жилье в Нефтеюганске, пока они ухаживают за Рамилем. Предварительно, еще где-то месяц они будут там, — сказал Фарит Хайбрахманов. — Мы будем всячески оказывать помощь семье — все, что нужно. Поможем в транспортировке, дальнейшей жизни многодетной семьи».