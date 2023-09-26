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В Башкирии водитель получил тяжелую травму на предприятии

В Башкирии водитель получил тяжелую травму на предприятии

11:43, 26 сен 2023

В Кигинском районе Башкирии на территории одного из местных предприятий произошел несчастный случай, в результате которого травмы получил 54-летний рабочий.

Согласно информации, предоставленной региональной Гострудинспекцией, инцидент произошел 19 сентября на производственной базе «БиоТехТугузлы» в ходе сборки полога машины.

Во время выполнения своих обязанностей 54-летний сотрудник предприятия случайно сорвался с борта и упал внутрь кузова машины. В результате несчастного случая рабочий получил серьезную травму. Врачи диагностировали у него перелом поясничного отдела позвоночника.

Сейчас специалисты ведомства выясняют причины произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кигинский район происшествия несчастный случай
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