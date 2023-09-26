В Башкирии водитель получил тяжелую травму на предприятии
11:43, 26 сен 2023
В Кигинском районе Башкирии на территории одного из местных предприятий произошел несчастный случай, в результате которого травмы получил 54-летний рабочий.
Согласно информации, предоставленной региональной Гострудинспекцией, инцидент произошел 19 сентября на производственной базе «БиоТехТугузлы» в ходе сборки полога машины.
Во время выполнения своих обязанностей 54-летний сотрудник предприятия случайно сорвался с борта и упал внутрь кузова машины. В результате несчастного случая рабочий получил серьезную травму. Врачи диагностировали у него перелом поясничного отдела позвоночника.
Сейчас специалисты ведомства выясняют причины произошедшего.
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Автор: Семен Подгорный
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