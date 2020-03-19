Авария в Кармаскалинском районе: водитель «Киа Спектра» опрокинул автомобиль в кювет

В Кармаскалинском районе произошло ДТП, унесшее жизнь женщины. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла накануне вечером на 11 км автодороги Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма. Иномарка «Киа Спектра», которой управлял 59-летний водитель, съехала в кювет и опрокинулась.







К сожалению, основной удар пришелся на пассажирское место на переднем сидении, где находилась в тот момент женщина. Медики не смогли ей помочь – она скончалась в карете скорой помощи от полученных травм. Госпитализирован также водитель легковушки.



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Фото: ГИБДД Башкирии