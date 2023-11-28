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В Кармаскалинском районе Башкирии в лобовое ДТП попали два автомобиля

В Кармаскалинском районе Башкирии в лобовое ДТП попали два автомобиля

Вечером 27 ноября на третьем километре автодороги в направлении Улукулево-Кабаково-Суук-Чишма в Кармаскалинском районе Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным, предоставленным сотрудниками ГИБДД республики, в лобовое столкновение попали отечественный автомобиль ВАЗ-2114 и иномарка Hyundai Sonata.

К сожалению, водитель ВАЗа скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. Его товарищ по несчастью, управлявший Hyundai, получил различные травмы и был экстренно госпитализирован.

Это уже второе за день дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом в Кармаскалинском районе. Ранее в воскресный день там также погиб один человек.

Сотрудники Госавтоинспекции по факту аварии начали административное разбирательство.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии
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