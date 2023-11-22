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В Иглинском районе Башкирии после лобового столкновения с фурой погиб молодой водитель иномарки

В Иглинском районе Башкирии после лобового столкновения с фурой погиб молодой водитель иномарки

Во вторник вечером, 21 ноября, на автотрассе М-5 в Иглинском районе Башкирии, на 1536-м километре, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, 28-летний водитель легкового автомобиля Хёндэ Акцент по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania.

Сотрудники противопожарной службы и спасатели, прибывшие на место аварии, сразу приступили к деблокированию и извлечению пострадавших из поврежденных автомобилей. К сожалению, водитель легкового Hyundai скончался на месте от полученных травм еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится расследование обстоятельств и причин случившегося. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии смертельная авария
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