В Иглинском районе Башкирии после лобового столкновения с фурой погиб молодой водитель иномарки

Во вторник вечером, 21 ноября, на автотрассе М-5 в Иглинском районе Башкирии, на 1536-м километре, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, 28-летний водитель легкового автомобиля Хёндэ Акцент по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania.

Сотрудники противопожарной службы и спасатели, прибывшие на место аварии, сразу приступили к деблокированию и извлечению пострадавших из поврежденных автомобилей. К сожалению, водитель легкового Hyundai скончался на месте от полученных травм еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится расследование обстоятельств и причин случившегося. Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ