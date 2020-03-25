ДТП в Ишимбае: водитель «Ауди А3» насмерть сбил пешехода

В Ишимбае вечером 24 марта произошла смертельная авария, о которой в своем блоге сообщил начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.







Все произошло на улице Губкина, когда мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. В этот момент пешехода сбил 33-летний водитель «Ауди А3». В итоге 58-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.



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