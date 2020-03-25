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ДТП в Ишимбае: водитель «Ауди А3» насмерть сбил пешехода

Добавлено: 25.03.20
Просмотров: 73
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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ДТП в Ишимбае: водитель «Ауди А3» насмерть сбил пешехода

В Ишимбае вечером 24 марта произошла смертельная авария, о которой в своем блоге сообщил начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.



Все произошло на улице Губкина, когда мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. В этот момент пешехода сбил 33-летний водитель «Ауди А3». В итоге 58-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

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Всего за сутки на территории Башкортостана произошло пять ДТП с одним погибшим и шестью пострадавшими. Автоинспекторы разыскали три угнанных автомобиля и задержали за нетрезвое вождение 24 автомобилистов.

Серьезное ДТП произошло накануне на улице Жукова в Уфе, рядом с парком Кашкадан. Как сообщает Управление гражданской защиты города Уфы, около 19.30 в районе надземного пешеходного перехода на улице Жукова столкнулись большегруз и ВАЗ-2113.

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Источник: www.sobkor02.ru
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