ДТП в Ишимбае: водитель «Ауди А3» насмерть сбил пешехода

В Ишимбае вечером 24 марта произошла смертельная авария, о которой в своем блоге сообщил начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.
Все произошло на улице Губкина, когда мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. В этот момент пешехода сбил 33-летний водитель «Ауди А3». В итоге 58-летний мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.
Всего за сутки на территории Башкортостана произошло пять ДТП с одним погибшим и шестью пострадавшими. Автоинспекторы разыскали три угнанных автомобиля и задержали за нетрезвое вождение 24 автомобилистов.
Серьезное ДТП произошло накануне на улице Жукова в Уфе, рядом с парком Кашкадан. Как сообщает Управление гражданской защиты города Уфы, около 19.30 в районе надземного пешеходного перехода на улице Жукова столкнулись большегруз и ВАЗ-2113. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram