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Пьяный уфимец въехал в кирпичный забор кафедрального собора Рождества Богородицы

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
Пьяный уфимец въехал в кирпичный забор кафедрального собора Рождества Богородицы

День Победы для жителя Уфы обернулся разбитым авто и сломанной голенью. Уфимец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, въехал в кирпичный забор кафедрального собора Рождества Богородицы на улице Кирова. Очевидцы аварии выложили фотографии с места событий в социальных сетях.



На фото видно, как сильно пострадала передняя часть иномарки. К счастью, водитель остался жив и отделался травмой ноги. К слов, жители Уфы осудили столь беспечный поступок автолюбителя. Они выразили общее согласие, что мужчина отделался легко.

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«Ладно, хоть так обошлось, Бог есть! Нельзя за руль под этим делом», - поделился своими мыслями Рузиль Р.

«Хорошо, что в забор, а не в остановку с людьми», - заключил уфимец Евгений В.

Инцидентом заинтересовалась региональная госавтоинспекция. Начато разбирательство.

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Источник: bash.news

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