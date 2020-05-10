Пьяный уфимец въехал в кирпичный забор кафедрального собора Рождества Богородицы

День Победы для жителя Уфы обернулся разбитым авто и сломанной голенью. Уфимец, будучи в состоянии алкогольного опьянения, въехал в кирпичный забор кафедрального собора Рождества Богородицы на улице Кирова. Очевидцы аварии выложили фотографии с места событий в социальных сетях.
На фото видно, как сильно пострадала передняя часть иномарки. К счастью, водитель остался жив и отделался травмой ноги. К слов, жители Уфы осудили столь беспечный поступок автолюбителя. Они выразили общее согласие, что мужчина отделался легко.