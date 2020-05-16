В Ермекеевском районе Башкирии после ссоры с женой найден мертвым Марат Яльмиев

8 мая в Ермекеевском районе Башкирии в деревне Старые Сулли пропал 36-летний Марат Яльмиев после ссоры со своей супругой. Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», мужчина поругался со своей супругой, сел в свою «Ладу» и уехал в неизвестном направлении. Известно, что семья приехала в гости к родителям мужа, сами они проживают в Тольятти.





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