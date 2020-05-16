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В Ермекеевском районе Башкирии после ссоры с женой найден мертвым Марат Яльмиев

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ермекеевский район
В Ермекеевском районе Башкирии после ссоры с женой найден мертвым Марат Яльмиев

8 мая в Ермекеевском районе Башкирии в деревне Старые Сулли пропал 36-летний Марат Яльмиев после ссоры со своей супругой. Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», мужчина поругался со своей супругой, сел в свою «Ладу» и уехал в неизвестном направлении. Известно, что семья приехала в гости к родителям мужа, сами они проживают в Тольятти.

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Несколько дней о Марате не было никаких вестей, и лишь вчера 15 мая вечером пришли трагические новости. Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина найден мертвым. Что случилось с ним, остается неизвестным. В последний раз он был в онлайне в социальных сетях 10 мая вечером.

У мужчины остались супруга с двумя младенцами-близнецами на руках, мальчики в семье родились 27 февраля 2020 года. Марат работал в ХМАО водителем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что рядом с трассой на территории Бакалинского района Башкирии обнаружен вскрытый цинковый гроб. Его заметил проезжавший мимо водитель ранним утром 15 мая.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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