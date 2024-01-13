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В Башкирии нашли тело пропавшего в канун Нового года 35-летнего мужчины

В Башкирии нашли тело пропавшего в канун Нового года 35-летнего мужчины

В новогодние праздники в Башкирии произошла трагедия - был найден мёртвым 35-летний мужчина по имени Ренат Г. Он пропал без вести 31 декабря в селе Чекмагуш.

Спустя пять дней, 5 января, тело Рената нашли в его собственном доме. Это стало ужасным известием для друзей и родных, которые забили тревогу, когда мужчина перестал отвечать на звонки и сообщения. После безуспешных самостоятельных поисков близкие решили войти в дом Рената, выломав входную дверь. И там их ждала страшная картина - мёртвое тело хозяина дома.

По словам источника в правоохранительных органах, смерть 35-летнего жителя села Чекмагуш не носит криминального характера. Предполагается, что Ренат добровольно ушел из жизни.

Известно, что он жил один. Несколько лет назад мужчина расстался с супругой и похоронил мать, которая тяжело болела. Видимо, эти потрясения и утраты стали причиной трагедии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Чекмагушевский район происшествия
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