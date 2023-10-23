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«Хотел отправиться на спецоперацию»: в лесу нашли повешенным пропавшего в Уфе 29-летнего парня

«Хотел отправиться на спецоперацию»: в лесу нашли повешенным пропавшего в Уфе 29-летнего парня

16:08, 23 окт 2023

В Башкирии нашли тело 29-летнего белоречанина, пропавшего около месяца назад.

Как стало известно, 23 октября, со слов его мачехи Лилии, мужчину обнаружили повешенным в лесу.

Женщина рассказала, что ничего не предвещало беды. Она описывает Эдуарда как спокойного, дружелюбного и неконфликтного парня. После службы в армии он усердно работал, помогал своему отцу-инвалиду.

Однако после начала СВО на Украине парень всерьез задумался о том, чтобы записаться добровольцем. Эта идея не давала ему покоя. Лилия как мачеха была против, ведь Эдуард был нужен отцу.

6 месяцев назад Эдуард устроился в одну из уфимских автомастерских. Осенью он сообщил, что собирается вернуться в Белорецк, чтобы восстановить документы и записаться добровольцем. Однако спустя некоторое время связь с ним прервалась

Лилия, обеспокоенная его молчанием, подала заявление в полицию. После месяца поисков тело Эдуарда нашли в лесу.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецк происшествия смерть
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