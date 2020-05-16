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Авария в Октябрьском: столкнулись «Datsun on-DO» и встречная «Газель», погиб человек

Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Октябрьский
Авария в Октябрьском: столкнулись «Datsun on-DO» и встречная «Газель», погиб человек

В Башкирии произошло очередное смертельное ДТП. На этот раз посреди дня. Зафиксирована авария сегодня в Октябрьском.



По сообщению Главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, сегодня в 16 часов дня произошло ДТП на 2 км дороги Октябрьский-Туймазы. Столкнулись «Datsun on-DO» и встречная «Газель». В итоге легковушка превратилась в металлическое месиво.

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В результате аварии погиб на месте водитель легкового автомобиля – 40-летний житель Туймазов. Водитель «Газели» и пассажир одного из автомобилей были госпитализированы с травмами. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, все подробности уточняются.

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Источник: bash.news
Фото: Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор РБ

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