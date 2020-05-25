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Стали известны подробности несчастного случая, в котором погиб ребенок

Стали известны подробности несчастного случая, в котором погиб ребенок

Дуванский район | 25 май 2020 | 13:56

Дуванским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка по факту смерти 6-летнего ребенка в результате несчастного случая.



По предварительной версии, 23 мая 2020 6-летний мальчик во время игры с младшей сестренкой на улице около дома своей бабушки, залез в салон автомобиля отца и просунул голову в окно со стороны переднего пассажирского сиденья, в это время произошло поднятие дверного стекла и шея мальчика оказалась зажата между аркой и стеклом двери, в результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался.

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Как сообщили в Следкоме РБ, в настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родители ребенка и другие очевидцы, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также причин и условий способствовавших произошедшей трагедии.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в следственном управлении республики.

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Источник: sterlegrad.ru

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