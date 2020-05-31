Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » На Башкирию обрушился сильный град и ветер | видео

На Башкирию обрушился сильный град и ветер | видео

На Башкирию обрушился сильный град и ветер | видео

| 31 май 2020 | 19:52

Жители Башкирии шокированы сильным градом, который неожиданно выпал в нескольких районах сегодня, 31 мая. Ледяные шарики местами были крупнее куриного яйца.

По предварительным данным, от града пострадали Чишминский, Уфимский, Благоварский районы и город Уфа.



Пользователи отметили небывалые размеры градин и необычную форму. Осадки сравнили с киви в разрезе, с моделью коронавируса и с медузой.



Однако не до шуток жителям пострадавших поселков. Повреждены крыши, машины, выбиты стекла. Сильно пострадали плодовые деревья и огороды.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: