На Башкирию обрушился сильный град и ветер | видео
| 31 май 2020 | 19:52
Жители Башкирии шокированы сильным градом, который неожиданно выпал в нескольких районах сегодня, 31 мая. Ледяные шарики местами были крупнее куриного яйца.
По предварительным данным, от града пострадали Чишминский, Уфимский, Благоварский районы и город Уфа.
Пользователи отметили небывалые размеры градин и необычную форму. Осадки сравнили с киви в разрезе, с моделью коронавируса и с медузой. Однако не до шуток жителям пострадавших поселков. Повреждены крыши, машины, выбиты стекла. Сильно пострадали плодовые деревья и огороды.