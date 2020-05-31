На Башкирию обрушился сильный град и ветер | видео

| 31 май 2020 | 19:52

Жители Башкирии шокированы сильным градом, который неожиданно выпал в нескольких районах сегодня, 31 мая. Ледяные шарики местами были крупнее куриного яйца.



По предварительным данным, от града пострадали Чишминский, Уфимский, Благоварский районы и город Уфа.





Пользователи отметили небывалые размеры градин и необычную форму. Осадки сравнили с киви в разрезе, с моделью коронавируса и с медузой.







Однако не до шуток жителям пострадавших поселков. Повреждены крыши, машины, выбиты стекла. Сильно пострадали плодовые деревья и огороды.





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