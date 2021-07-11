В Краснокамском районе Башкирии выпал град размером с грецкий орех
15:47, 11 июл 2021
10 июля на Краснокамский район обрушилась непогода. От сильного града, дождя и грозы особенно сильно пострадали жители села Новый Буртюк. Очевидцы сообщили, что в селе выпал град размером с грецкий орех. Из-за урагана пострадал урожай, многие деревья повалило на дороги, а на огородах пострадали плодовые деревья.
«Вот такой прошел ураганчик, это уже растаяло, как грецкий орех было. Вот так вот у нас поломало иву. Это было что-то. Это был кошмар. Полдерева нет, картошки нет, кабачков, патиссонов теперь нет,» — рассказала местная жительница.
Напомним, в Салаватском районе Башкирии из-за крупного града пострадали огороды местных жителей.
Источник: bash.news
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