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Авария в Кугарчинском районе: «Лада Гранта» вылетела с дороги и опрокинулась, пострадал ребенок

Авария в Кугарчинском районе: «Лада Гранта» вылетела с дороги и опрокинулась, пострадал ребенок

Кугарчинский район | 12 июн 2020 | 11:28

5-летний ребенок пострадал в аварии, которая произошла 11 июня в Кугарчинском районе Башкирии.



В девятом часу вечера на 304 километре автодороги Магнитогорск-Ира «Лада Гранта» вылетела с дороги и опрокинулась. За рулем находился 40-летний житель Стерлитамака.

В результате ДТП 5-летний сын водителя с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Начато разбирательство.

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Добавим, 11 июня на дорогах Башкортостана зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД Башкортостана выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 40 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на трассе М-5 41-летний водитель «ВАЗ-2107» столкнулся с попутным грузовиком «Шахман».

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ

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