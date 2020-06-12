Авария в Кугарчинском районе: «Лада Гранта» вылетела с дороги и опрокинулась, пострадал ребенок

Кугарчинский район | 12 июн 2020 | 11:28

5-летний ребенок пострадал в аварии, которая произошла 11 июня в Кугарчинском районе Башкирии.







В девятом часу вечера на 304 километре автодороги Магнитогорск-Ира «Лада Гранта» вылетела с дороги и опрокинулась. За рулем находился 40-летний житель Стерлитамака.



В результате ДТП 5-летний сын водителя с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Начато разбирательство.



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Фото: ГИБДД РБ