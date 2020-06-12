Авария в Кугарчинском районе: «Лада Гранта» вылетела с дороги и опрокинулась, пострадал ребенок Кугарчинский район | 12 июн 2020 | 11:28 5-летний ребенок пострадал в аварии, которая произошла 11 июня в Кугарчинском районе Башкирии. В девятом часу вечера на 304 километре автодороги Магнитогорск-Ира «Лада Гранта» вылетела с дороги и опрокинулась. За рулем находился 40-летний житель Стерлитамака.В результате ДТП 5-летний сын водителя с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Начато разбирательство. Читайте также: В Кугарчинском районе регоператора обязали вывезти из незаконного полигона 66 тонн мусора Добавим, 11 июня на дорогах Башкортостана зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД Башкортостана выявлено более 2100 нарушений ПДД, задержаны 40 нетрезвых водителей.Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на трассе М-5 41-летний водитель «ВАЗ-2107» столкнулся с попутным грузовиком «Шахман».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gtrk.tv Фото: ГИБДД РБ Поделиться: Читайте также