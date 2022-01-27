В Благоварском районе Башкирии 3 человека пострадали в аварии легковушки и грузовика

08:53, 27 янв 2022

Авария в Башкирии произошла нем в Благоварском районе на 19 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли.







34-летний житель Буздякского района за рулем ВАЗ-2112, предположительно, при обгоне совершил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, поворачивающим налево. В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажиры, мужчины 59 и 33 лет, получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП начато разбирательство.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых 13 человек получили травмы.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2300 нарушений ПДД, задержано 15 нетрезвых водителей.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ