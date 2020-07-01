Авария в Краснокамском районе Башкирии: погиб водитель «Нивы» врезавшись в «Форд Мондео»

Краснокамский район | 01 июл 2020 | 11:11

В региональной госавтоинспекции сообщили о двух смертельных ДТП, которые унесли жизни людей. Обе аварии унесли жизни мужчин.







По информации ГИБДД по Башкирии, первая авария произошла в Краснокамском районе на 47-м километре автодороги Краснохолмск- Нефтекамск около двух часов дня. Столкновение произошло между «Нивой» с 79-летним жителем Нефтекамска за рулем и «Фордом Мондео» с 38-летним жителем Калтасинского района. В результате столкновения водитель «Нивы скончался на месте происшествия.



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Фото: ГИБДД по Башкирии