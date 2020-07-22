В Аургазинском районе подросток на мопеде наехал на двух девушек

Аургазинский район | 22 июл 2020 | 10:09

В Башкирии 15-летний гонщик за рулем мопеда наехал на двух девушек, которые шли по дороге. Об этом рассказали в республиканской ГИБДД.







Авария произошла накануне, 21 июля, около полуночи в Аургазинском районе республики. Житель села Султанмуратово ехал по улице Центральной на своем «железном коне» марки Vento. В это же время по краю проезжей части шла 17-летняя девушка со своей подругой. Водитель не справился с управлением, у него даже не было водительских прав на управление мопедом.

— Он допустил наезд на девушку. В результате аварии пешеход с травмами помещена в хирургическое отделение местной больницы, — отметили в ГИБДД Башкирии.

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Фото: ГИБДД Башкирии