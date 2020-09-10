Смертельное ДТП в Башкирии: под Нефтекамском КамАЗ сбил мужчину
Нефтекамск | 10 сен 2020 | 09:47
В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии, которая привела к гибели 40-летнего мужчины. По данным госавтоинспекции, трагический случай произошел минувшим вечером под Нефтекамском.
В госавтоинспекции уточнили, что на 74-м километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск 54-летний житель Нефтекамска за рулем КамАЗа наехал на 40-летнего жителя Октябрьского.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также