Смертельное ДТП в Башкирии: под Нефтекамском КамАЗ сбил мужчину

Нефтекамск | 10 сен 2020 | 09:47

В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии, которая привела к гибели 40-летнего мужчины. По данным госавтоинспекции, трагический случай произошел минувшим вечером под Нефтекамском.



В госавтоинспекции уточнили, что на 74-м километре автодороги Дюртюли-Нефтекамск 54-летний житель Нефтекамска за рулем КамАЗа наехал на 40-летнего жителя Октябрьского.



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Фото: ГИБДД по Башкирии

В результате аварии мужчина скончался на месте. Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что пешеход шел по дороге в попутном направлении посередине проезжей части.