В Уфе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей, пострадали два человека

Уфа | 24 сен 2020 | 09:17

23 сентября в Уфе произошла серьезная авария с участием сразу четырех автомобилей. ДТП случилось на Трамвайной улице.







По предварительным данным, виновницей происшествия стала 42-летняя уфимка за рулем «Хендай Солярис». Поворачивая налево, она врезалась во встречную «Ладу Приора», которой управлял 25-летний парень. От удара отечественное авто отбросило на припаркованные с правой стороны «ВАЗ-2112» и «Шевроле Нива». В итоге травмы получили оба водителя.

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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Всего за сутки в Башкирии зафиксировано девять ДТП с 14 пострадавшими. Сотрудники автоинспекции разыскали три угнанных автомобиля, задержали 24 нетрезвых водителей и пресекли больше 2400 нарушений ПДД.