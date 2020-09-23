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Массовая авария в Уфе: «Газель» на полной скорости влетела в два автомобиля | видео

Массовая авария в Уфе: «Газель» на полной скорости влетела в два автомобиля | видео

Уфа | 23 сен 2020 | 18:38

Недалеко от ТЦ «Мега» по направлению в сторону Уфы произошло массовое ДТП с участием легкового авто «Мицубиси Грандис» и двумя машинами «Газель». Видеозаписью с места события поделились очевидцы аварии в соцсетях.



«ДТП произошло около 16:00 на Оренбургском тракте. «Газель» двигалась по Оренбургскому тракту, совершила столкновение  с «Мицубиси Грандис». Примерно через три минуты в стоящие автомобили въехала вторая «Газель», водитель не успел остановиться. Водителей ранее столкнувшихся автомобилей  не было в салоне, они стояли в стороне. На момент второго ДТП сотрудники Госавтоинспекции еще не успели подъехать. 41-летний водитель третьего авто, «Газели», доставлен в больницу с переломами», – сообщили в ОГИБДД управления МВД России по Уфе.

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Очевидцы аварии отметили, что виной всему стал брус, который вылетел с КамАЗа, ехавшего перед легковым автомобилем.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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