Авария в Уфе: на перекрестке столкнулись два пассажирских автобуса

Уфа | 25 сен 2020 | 10:21

Сегодня, 25 сентября, в Уфе на пересечении Бессонова и проспекта Октября, рядом с ЦТиР «Мир», произошла авария с двумя пассажирскими автобусами. Подробностями произошедшего в социальных сетях поделился главный инспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.











Авария произошла ранним утром – в начале девятого часа. Автобусы двигались в попутном направлении в сторону Черниковки. За рулем общественного транспорта находились 38-летний и 35-летний водители. Один из автобусов двигался по маршруту №257, второй – №290. В результате столкновения пострадала 30-летняя пассажирка. Сотрудники ГИБДД разбираются, что не поделили водители.

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Фото: социальные сети