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Авария в Белорецком районе: погиб водитель «Мерседес-Бенц С350», вылетев в кювет и опрокинувшись

Авария в Белорецком районе: погиб водитель «Мерседес-Бенц С350», вылетев в кювет и опрокинувшись

Белорецкий район | 04 окт 2020 | 11:02

В ГИБДД по Башкирии сегодня, 4 октября, сообщили о смертельной аварии, которая произошла в минувшие сутки. ДТП было зафиксировано, по данным госавтоинспекции, в Белорецком районе вечером 3 октября.

В сообщении сказано, что  на 207 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 27-летний водитель «Мерседес-Бенц С350» на повороте вылетел в кювет и опрокинулся. 

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В результате произошедшего он скончался на месте происшествия. Вместе с ним был пассажир, которого госпитализировали. В настоящий момент идет разбирательство.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

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