Авария в Белорецком районе: погиб водитель «Мерседес-Бенц С350», вылетев в кювет и опрокинувшись

Белорецкий район | 04 окт 2020 | 11:02

В ГИБДД по Башкирии сегодня, 4 октября, сообщили о смертельной аварии, которая произошла в минувшие сутки. ДТП было зафиксировано, по данным госавтоинспекции, в Белорецком районе вечером 3 октября.



В сообщении сказано, что на 207 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 27-летний водитель «Мерседес-Бенц С350» на повороте вылетел в кювет и опрокинулся.



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Фото: ГИБДД по Башкирии

В результате произошедшего он скончался на месте происшествия. Вместе с ним был пассажир, которого госпитализировали. В настоящий момент идет разбирательство.