Авария в Белорецком районе: погиб водитель «Мерседес-Бенц С350», вылетев в кювет и опрокинувшись
Белорецкий район | 04 окт 2020 | 11:02
В ГИБДД по Башкирии сегодня, 4 октября, сообщили о смертельной аварии, которая произошла в минувшие сутки. ДТП было зафиксировано, по данным госавтоинспекции, в Белорецком районе вечером 3 октября.
В сообщении сказано, что на 207 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 27-летний водитель «Мерседес-Бенц С350» на повороте вылетел в кювет и опрокинулся.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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