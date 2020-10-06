Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Авария в Баймаксокм районе: столкнулись две иномарки, погибла пассажирка

Авария в Баймаксокм районе: столкнулись две иномарки, погибла пассажирка

Авария в Баймаксокм районе: столкнулись две иномарки, погибла пассажирка

Баймакский район | 06 окт 2020 | 11:44

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что минувшей ночью в Баймакском районе произошла смертельная авария. На месте происшествия скончалась 47-летняя женщина.

По информации госавтоинспекции, столкновение случилось на 150 километре дороги Серменево-Амангильдино-Баймак между «Митсубиши Лансер» и «Фольксваген Каравелле».

ДТП в Баймакском районе: водитель «Волги» задавил 36-летнего пешехода

Читайте также:

ДТП в Баймакском районе: водитель «Волги» задавил 36-летнего пешехода
После, «Вольксваген» вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии женщина из Хайбуллинского района, которая была пассажиром в этом автомобиле, скончалась до приезда скорой помощи.

Сообщается, что водитель «Митсубиши» был пьян и лишен водительских прав. 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: