Авария в Баймаксокм районе: столкнулись две иномарки, погибла пассажирка
Баймакский район | 06 окт 2020 | 11:44
В ГИБДД по Башкирии сообщили, что минувшей ночью в Баймакском районе произошла смертельная авария. На месте происшествия скончалась 47-летняя женщина.
По информации госавтоинспекции, столкновение случилось на 150 километре дороги Серменево-Амангильдино-Баймак между «Митсубиши Лансер» и «Фольксваген Каравелле».
Сообщается, что водитель «Митсубиши» был пьян и лишен водительских прав.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"
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