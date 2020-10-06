Авария в Баймаксокм районе: столкнулись две иномарки, погибла пассажирка

Баймакский район | 06 окт 2020 | 11:44

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что минувшей ночью в Баймакском районе произошла смертельная авария. На месте происшествия скончалась 47-летняя женщина.



По информации госавтоинспекции, столкновение случилось на 150 километре дороги Серменево-Амангильдино-Баймак между «Митсубиши Лансер» и «Фольксваген Каравелле».

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Фото: ГИБДД по Башкирии

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

После, «Вольксваген» вылетел в кювет и опрокинулся. В результате аварии женщина из Хайбуллинского района, которая была пассажиром в этом автомобиле, скончалась до приезда скорой помощи.Сообщается, что водитель «Митсубиши» был пьян и лишен водительских прав.