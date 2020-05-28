Авария в Баймакском районе: на трассе Серменево-Амангильдино-Баймак погибла женщина-водитель

Баймакский район | 28 май 2020 | 16:13

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о смертельном ДТП в Баймакском районе. Авария произошла сегодня, 28 мая, в районе 14:00, на 5 км автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак.







Известно, что на участке дороги столкнулись две иномарки «Шевроле Равон» и «Хендай Крета». Удар был такой сокрушительной силы, что смял капот последнего автомобиля.

Ранее сообщалось об аварии

, которая произошла в Гафурийском районе. Здесь водитель «Лады Калина» погиб вылетев в кювет.



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Фото: ГИБДД по РБ

К сожалению, в ДТП погибла женщина – водитель «Хендай Крета». Травмы также получил двухлетний ребенок погибшей. На месте экстренные службы. Сотрудники полиции устанавливают личности водителей и ребенка, а также устанавливаются обстоятельства аварии.