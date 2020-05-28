Авария в Баймакском районе: на трассе Серменево-Амангильдино-Баймак погибла женщина-водитель Баймакский район | 28 май 2020 | 16:13 Госавтоинспекция Башкирии сообщила о смертельном ДТП в Баймакском районе. Авария произошла сегодня, 28 мая, в районе 14:00, на 5 км автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак. Известно, что на участке дороги столкнулись две иномарки «Шевроле Равон» и «Хендай Крета». Удар был такой сокрушительной силы, что смял капот последнего автомобиля. Читайте также: В Башкирии сообщили о возобновлении поисков водолазами пропавших Артема Мазова с детьми К сожалению, в ДТП погибла женщина – водитель «Хендай Крета». Травмы также получил двухлетний ребенок погибшей. На месте экстренные службы. Сотрудники полиции устанавливают личности водителей и ребенка, а также устанавливаются обстоятельства аварии.Ранее сообщалось об аварии, которая произошла в Гафурийском районе. Здесь водитель «Лады Калина» погиб вылетев в кювет. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gorobzor.ru Фото: ГИБДД по РБ Поделиться: Читайте также