В Башкирии погиб водитель "Lada Priora" опрокинувшись в кювет
10:22, 19 янв 2022
Авария в Башкирии произошла ночью в Баймакском районе.
На 182 км автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак 36-летний местный житель, управляя "Lada Priora", совершил опрокидывание в кювет.
В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. По факту ДТП начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на трассе Р-240 в аварии погибли 2 человека. По предварительным данным, столкнулись "Лада Приора" под управлением 57-летнего мужчины и встречная "Skoda Octavia", за рулём которой находился 46-летний житель Кумертау.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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