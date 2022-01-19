В Башкирии погиб водитель "Lada Priora" опрокинувшись в кювет

10:22, 19 янв 2022

Авария в Башкирии произошла ночью в Баймакском районе.



На 182 км автодороги Серменево-Амангильдино-Баймак 36-летний местный житель, управляя "Lada Priora", совершил опрокидывание в кювет.



В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. По факту ДТП начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на трассе Р-240 в аварии погибли 2 человека. По предварительным данным, столкнулись "Лада Приора" под управлением 57-летнего мужчины и встречная "Skoda Octavia", за рулём которой находился 46-летний житель Кумертау.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ