В Башкирии на трассе Р-240 в аварии погибли 2 человека

14:04, 18 янв 2022

Сегодня, 18 января, на трассе Р-240 зарегистрировано ДТП с двумя погибшими.



Авария произошла около 13:00 часов на 217 км автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, столкнулись "Лада Приора" под управлением 57-летнего мужчины и встречная "Skoda Octavia", за рулём которой находился 46-летний житель Кумертау.



В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его пассажир, мужчины, скончались до приезда скорой медицинской помощи. С "Skoda" доставлена в больницу пассажирка, женщина. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии за рулем авто погибла женщина. По имеющимся данным, столкнулись "ЗАЗ Chance" под управлением 27-летней местной жительницы и встречный "Chevrolet Cruze", за рулём которого находился 29-летний житель Стерлитамака.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ