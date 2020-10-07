Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе сняли на видео сброс сточных вод в реку Белую

В Уфе сняли на видео сброс сточных вод в реку Белую

В Уфе сняли на видео сброс сточных вод в реку Белую

Уфа | 07 окт 2020 | 11:58

Накануне, 6 октября, в соцсетях распространилась информация о сбросе сточных вод в реку Белую. В Министерстве экологии Башкирии прокомментировали ситуацию.



На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале «Футляр для курая», видно, что в реку сбрасывают сточные воды. В пресс-службе министерства уточнили, что очевидцы сняли место сброса в реку Белую в районе деревни Загорский. Данный участок, говорят в ведомстве, предоставлен в пользование ООО ЖКХ «Шемяк», и сброс сточных вод санкционированный.

Опубликовано видео из пансионата «Моя семья», сотрудников которого обвинили в жестокости к пенсионерам

Читайте также:

Опубликовано видео из пансионата «Моя семья», сотрудников которого обвинили в жестокости к пенсионерам
«Данные очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод микрорайона «Спутник» села Чесноковка и поселка «Геофизик» Уфимского района РБ», - рассказали в пресс-службе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: