В Уфе сняли на видео сброс сточных вод в реку Белую

Уфа | 07 окт 2020 | 11:58

Накануне, 6 октября, в соцсетях распространилась информация о сбросе сточных вод в реку Белую. В Министерстве экологии Башкирии прокомментировали ситуацию.







На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале «Футляр для курая», видно, что в реку сбрасывают сточные воды. В пресс-службе министерства уточнили, что очевидцы сняли место сброса в реку Белую в районе деревни Загорский. Данный участок, говорят в ведомстве, предоставлен в пользование ООО ЖКХ «Шемяк», и сброс сточных вод санкционированный.

«Данные очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод микрорайона «Спутник» села Чесноковка и поселка «Геофизик» Уфимского района РБ», - рассказали в пресс-службе.

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