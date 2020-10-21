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Авария в Уфе: водитель «Газели» наехал на бордюр и перевернулся

Авария в Уфе: водитель «Газели» наехал на бордюр и перевернулся

Уфа | 21 окт 2020 | 14:14

Сегодня, 21 октября, около 11 часов на Бельскому мосту в Уфе опрокинулась «Газель». По предварительным данным, 23-летний водитель двигался в сторону Демской развязки и, чтобы избежать столкновения с транспортом, шедшим впереди, вырулил в сторону и налетел на бордюр. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.



— Транспортное средство опрокинулось. В результате дорожного происшествия пострадавших нет, — рассказали полицейские.

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Авария причинила неудобства автомобилистам. Из «Газели» рассыпались яблоки и виноград, они раскатились по проезжей части. На месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции, но проехать по мосту пока нельзя.

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Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД Уфы

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