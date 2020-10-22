Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Буздякском районе в овраге обнаружили тело жестоко изнасилованной женщины

В Буздякском районе в овраге обнаружили тело жестоко изнасилованной женщины

В Буздякском районе в овраге обнаружили тело жестоко изнасилованной женщины

Буздякский район | 22 окт 2020 | 09:14

На жуткую находку наткнулись жители одной из деревень в Буздякском районе. 

Во время прогулки сельчане увидели в овраге мертвую женщину. Свидетели незамедлительно сообщили о находке силовикам. Эксперты внимательно осмотрели тело и выяснили, что перед смертью над несчастной надругались. 



По данным источника bash.news в правоохранительных органах, убитой нанесли множественные повреждения половых органов деревянным предметом, отрубили кисть, а на второй руке отсекли сразу три пальца. При этом смерть наступила и вовсе от асфиксии.

Такие жуткие детали убийства даже опытных оперативников привели в ужас. Более того, после осмотра места происшествия выяснилась еще одна деталь: погибшую в овраг принесли уже мертвой, а убили ее в другом месте. 

Стражи порядка стали отрабатывать все возможные версии произошедшего. Выяснилась личность убитой: ею оказалась 32-летняя местная жительница Рушана Х. (имя изменено - прим. редакции). У женщины была нормальная семья, 13-летняя дочь и 6-летний сын, муж работал на Ямале. Ничего на первый взгляд не вызывало подозрения. 

ДТП в Буздякском районе: водитель «ВАЗ-2115» насмерть сбил 59-летнего мужчину

Читайте также:

ДТП в Буздякском районе: водитель «ВАЗ-2115» насмерть сбил 59-летнего мужчину
В ходе отработки различных версий выяснилось, что мать погибшей женщины больше 10 лет назад была убита одним из местных жителей. Мужчина как раз недавно вышел из тюрьмы. В первую очередь было решено пообщаться с ним. По итогу этой беседы мужчина сознался в убийстве. 

Тогда и удалось восстановить цепочку событий. Между погибшей и 60-летним сельчанином ранее произошел сильный конфликт. Мужчина не смог проглотить обиду и решил расправиться с женщиной. Он убил ее в одной из соседних деревень, после чего привез тело в родную деревню женщины, выбросив его в овраг. Убийца рассчитывал, что таким образом сможет замести следы преступления. 


В правоохранительных органах добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сыщики устанавливают все обстоятельства страшной трагедии, подозреваемый задержан. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: