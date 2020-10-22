В Буздякском районе в овраге обнаружили тело жестоко изнасилованной женщины

Буздякский район | 22 окт 2020 | 09:14

На жуткую находку наткнулись жители одной из деревень в Буздякском районе.



Во время прогулки сельчане увидели в овраге мертвую женщину. Свидетели незамедлительно сообщили о находке силовикам. Эксперты внимательно осмотрели тело и выяснили, что перед смертью над несчастной надругались.







По данным источника bash.news в правоохранительных органах, убитой нанесли множественные повреждения половых органов деревянным предметом, отрубили кисть, а на второй руке отсекли сразу три пальца. При этом смерть наступила и вовсе от асфиксии.



Такие жуткие детали убийства даже опытных оперативников привели в ужас. Более того, после осмотра места происшествия выяснилась еще одна деталь: погибшую в овраг принесли уже мертвой, а убили ее в другом месте.



Стражи порядка стали отрабатывать все возможные версии произошедшего. Выяснилась личность убитой: ею оказалась 32-летняя местная жительница Рушана Х. (имя изменено - прим. редакции). У женщины была нормальная семья, 13-летняя дочь и 6-летний сын, муж работал на Ямале. Ничего на первый взгляд не вызывало подозрения.









В ходе отработки различных версий выяснилось, что мать погибшей женщины больше 10 лет назад была убита одним из местных жителей. Мужчина как раз недавно вышел из тюрьмы. В первую очередь было решено пообщаться с ним. По итогу этой беседы мужчина сознался в убийстве.Тогда и удалось восстановить цепочку событий. Между погибшей и 60-летним сельчанином ранее произошел сильный конфликт. Мужчина не смог проглотить обиду и решил расправиться с женщиной. Он убил ее в одной из соседних деревень, после чего привез тело в родную деревню женщины, выбросив его в овраг. Убийца рассчитывал, что таким образом сможет замести следы преступления.

В правоохранительных органах добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сыщики устанавливают все обстоятельства страшной трагедии, подозреваемый задержан.





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